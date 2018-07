Ney Franco diz preferir que São Paulo dispute a Sul-Americana à Copa do Brasil

SÃO PAULO - O São Paulo recebeu com bons olhos o comunicado assinado pelo diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio da Costa Neto, afirmando que se o time for campeão da Copa Sul-Americana não poderá disputar a Copa do Brasil do ano que vem, sendo obrigado a defender seu título na competição continental.

O próprio técnico Ney Franco defendeu a postura. "Prefiro disputar a Sul-Americana à Copa do Brasil. Se você ganhar pode voltar à Libertadores e tem a chance de disputar a Recopa, que acho muito importante. Acho uma decisão acertada", afirmou ele.

Se for campeão da Sul-Americana, o São Paulo tem garantido outros três jogos internacionais no ano que vem: a Recopa, diante do Corinthians, em ida e volta, e a Copa Suruga, no Japão, contra o campeão da Copa do Imperador (equivalente à Copa do Japão), partida já marcada para o dia 7 de agosto.

O título da Sul-Americana também vale a classificação para a fase preliminar da Libertadores, mas o São Paulo já tem essa vaga, conquistada pelo Campeonato Brasileiro.