Ney Franco diz que São Paulo está pressionado a vencer

O técnico Ney Franco admitiu nesta quarta-feira que a vitória do Atlético Mineiro por 5 a 2 sobre o Arsenal, na Argentina, na última terça, deixou o São Paulo mais pressionado para o duelo com o The Strongest, da Bolívia, nesta quinta-feira, no Estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores.

"A vitória do Atlético não foi uma surpresa. É um elenco bom, com jogadores que desequilibram. Mas uma coisa que começa a se desenhar é a classificação deles, então, mais do que nunca, temos a obrigação de vencer nossas partidas. As equipes estão somando pontos e não podemos ficar para trás", disse Ney.

Derrotado pelo Atlético-MG na estreia na chave, o São Paulo ainda não pontuou na competição. Enquanto isso, o time de Belo Horizonte está com seis pontos, três a mais do que o The Strongest. Por isso, Ney Franco reconheceu que um novo tropeço pode deixar a equipe sob risco de eliminação precoce na Libertadores.

"Em termos de Libertadores, é a nossa obrigação sim. Não podemos nos dar ao luxo de ter que ir buscar a vitória fora de casa. Temos condições para isso, mas o princípio básico para classificar é ganhar dentro de casa", comentou.

Além disso, Ney Franco garantiu que objetivo do São Paulo é se classificar para as oitavas de final da Libertadores na primeira colocação do Grupo 3. "Estamos trabalhando para vencer, se for 1 a 0 está suficiente. Temos o propósito de classificar em primeiro, mas o critério de saldo de gols poderá ser determinante. Então, seria interessante vencer por mais gols", concluiu.