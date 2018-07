Ney Franco elogia atuação do São Paulo e já pensa na Libertadores

SÃO PAULO- Polêmicas à parte, o treinador Ney Franco, do São Paulo elogiou o desempenho da equipe no classico contra o Corinthians e acredita que a formação mais agressiva com apenas um volante de ofício funcionou. Para ele, a derrota aconteceu em um lance isolado e não terá nenhum impacto psicológico negativo para o confronto na Bolívia. "Se tivéssemos perdido e jogado muito mal talvez tivéssemos um impacto psicológico, mas esse não foi o caso. O impacto é apenas na tabela do campeonato Paulista", minimizou o comandante.

Apesar de deixar transparecer que o time que esteve em campo no clássico contra o Corinthians deva ser também o que enfrentará o The Strongest, Ney não quis confirmar se manterá a formação ou se pensa em promover alguma alteração. "Ainda temos um tempo para pensar na montagem da equipe. Vamos avaliar as opções e ver o que consideramos melhor".

Enquanto o duelo não chega a diretoria segue trabalhando para conseguir dar condições de jogo a Luis Fabiano, suspenso pela Conmebol por quatro partidas. A expectativa é que o clube pelo menos consiga um efeito suspensivo que o deixe em condições de participar do jogo de quarta. Caso não consiga reverter a decisão a tempo, Aloísio será o titular.

Para piorar a situação, Rogério saiu com fortes dores no pé direito e, de acordo com o médico do clube, José Sanchez, é dúvida para a partida decisiva na Libertadores de quinta-feira contra o The Strongest em La Paz. "O choque foi forte e ele está sentindo muitas dores. Ele é dúvida", explicou. Para Ney, o capitão deverá ter condições de ir para a partida, decisiva para as pretensões na competição. "Até pelo fato de ele ter fechado o jogo, acredito que ele não deva ser problemas".