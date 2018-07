Ney Franco elogia Bolívar e admite receio com altitude

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco pregou respeito ao Bolívar, mas disse que o São Paulo está preparado para superar o adversário na fase preliminar da Copa Libertadores de 2013. "Enfrentaremos um time tradicional, de qualidade e que está acostumado a jogar a Libertadores, o que pesa bastante. Respeitamos o Bolívar e sabemos que serão dois confrontos difíceis, mas tenho confiança de que o São Paulo tem tudo para fazer bons jogos e seguir para a segunda fase", afirmou.

Definido como rival são-paulino no sorteio de sexta-feira na Conmebol, Bolívar irá disputar a Libertadores pela 29ª vez na sua história. E um dos jogos do confronto será na altitude de La Paz, que fica a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar, o que preocupa o treinador do São Paulo. "É outra dificuldade que teremos de superar, ainda mais em um começo de temporada, quando os jogadores ainda não estão em sua plenitude física", disse Ney Franco.

Para contornar essas dificuldades, Ney Franco já deu sinais de que dará atenção especial ao fator altitude em seus treinos no começo da temporada. "Já tínhamos uma programação e agora com nosso adversário definido fica mais fácil trabalhar. Temos que fazer uma boa preparação para minimizar o pouco tempo de pré-temporada e os efeitos da altitude. Quem quer ser campeão tem que passar por cima de tudo", comentou o treinador.

A fase preliminar da Libertadores será realizada nas duas últimas semanas de janeiro, em datas ainda indefinidas. Se conseguir passar pelo Bolívar, o São Paulo entra no Grupo 3 da competição, que já conta com Arsenal, The Strongest e Atlético-MG.