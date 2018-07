Ney Franco elogia 'bom trabalho' de Ganso no São Paulo

"É um atleta que hoje [sábado] desenvolveu um bom trabalho, principalmente quando jogamos com um jogador a menos", avaliou o treinador, se referindo à expulsão de Cañete ainda no primeiro tempo. "É impressionante que a bola não ''queima'' no pé dele. Hoje, ajudou na marcação e vimos que está emocionalmente querendo fazer o melhor pra ajudar o São Paulo", exaltou.

Ney Franco também ficou satisfeito com a participação de Maicon no meio-campo e dos defensores. "Esse jogo foi muito importante em muitos aspectos. O Maicon fez uma partida impecável. Também tenho que elogiar o Rodrigo Caio, o [Rafael] Toloi, assim como o Carleto", afirmou.

À exceção do goleiro Rogério Ceni, o treinador contou somente com reservas neste sábado. Ele poupou os titulares para o duelo com o Atlético Mineiro, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Assim, aproveitou a partida em Campinas para avaliar reservas e dar novas chances a jogadores como Ganso e Aloísio, autor de um dos dois gols do São Paulo.