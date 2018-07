Ney Franco elogia defesa do São Paulo e comemora 3.ª vitória seguida

SÃO PAULO - Ney Franco saiu de campo completamente satisfeito com o futebol apresentado pelo São Paulo, na noite de sábado. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Linense, o treinador teceu elogios à defesa e ao equilíbrio do time, que venceu com "superioridade", segundo sua avaliação.

"Jogamos muito bem, fizemos valer o mando de campo. Nossa equipe soube se defender e atacar. Vencemos porque tivemos superioridade em relação ao adversário, principalmente quando tínhamos posse de bola", afirmou Ney Franco.

Para o treinador, os elogios se justificam por causa da atuação consistente da defesa, que não sofreu gols neste sábado, ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas rodadas. Mesmo vencendo as duas partidas anteriores, o gol de Rogério Ceni foi vazado três vezes.

"Ganhar com a equipe jogando bem é melhor ainda. Hoje (sábado) fomos merecedores do resultado. Temos um dos ataques mais positivos em termos de Paulista, mas tínhamos também uma defesa que sofreu nos últimos jogos. Hoje fizemos três gols e não tomamos, é o equilíbrio que a gente procura", aprovou.

Um dos responsáveis pela boa atuação da defesa foi Rafael Tolói. "Foi uma vitória importante, o time foi bem e não sofremos gols. É só uma questão de ajustar a equipe, de achar um padrão de jogo. Vencemos, mas sempre temos de melhorar e vamos procurar fazer isso", comentou o zagueiro.

O ataque do São Paulo também brilhou no Morumbi. Mas não com gols de Luis Fabiano. Sem balançar as redes na rodada, o atacante preferiu projetar o próximo jogo do time, pela Copa Libertadores. Após derrota na estreia, o São Paulo vai enfrentar o The Strongest, quinta-feira, no mesmo Morumbi.

"Quinta-feira é o jogo mais importante da temporada para o nosso time, temos a obrigação de conquistar os três pontos. Vamos entrar fortes e determinados para isso. O The Strongest vai jogar atrás, mas estamos acostumados com isso. Temos a obrigação de vencer", cobrou.