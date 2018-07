Ney Franco elogia forma física dos jogadores após férias

SÃO PAULO - O elenco do São Paulo teve 11 dias de férias, mas retornou aos trabalhos nesta segunda-feira em boa forma física. Pelo menos é essa a avaliação feita pelo técnico Ney Franco, que reencontrou sua equipe nesta manhã para o começo de uma intertemporada em Cotia visando o segundo semestre do time.

"Os atletas foram muito bem nos testes após esse retorno e estão prontos para realizarem todas as atividades da intertemporada. Como disse antes dessa pausa, os dez dias foram importantes para os jogadores descansarem e, agora, retomarem com força total", afirmou o técnico são-paulino;

O primeiro compromisso do time no segundo semestre é no próximo sábado, num amistoso contra o Flamengo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Depois, na quarta-feira, dia 3, o São Paulo recebe o Corinthians no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.

"Nossa programação será voltada para o jogo contra o Flamengo. Então, treinaremos em dois períodos nessa segunda-feira e, amanhã (terça), teremos o primeiro treino técnico-tático. Acredito que após essa semana de atividades, nossa equipe chegará fortalecida para a primeira final da Recopa", completou Ney Franco.