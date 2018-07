Ney Franco elogia Ganso e confirma dupla com Jadson no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco se rendeu ao talento de Ganso. O comandante do São Paulo sempre elogiou o atleta, mas ainda não tinha visto uma boa exibição do meia como a da noite de quarta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo.

"O que a gente quer do Ganso é o que ele fez nessa partida, ele jogou muito. Distribuiu o jogo. Sem a posse de bola, encaixou na marcação, jogou no mesmo nível físico de todos os jogadores e acho que desta forma existe a possibilidade de a gente jogar com ele e o Jadson", explica Ney.

Ele mais uma vez colocou em campo dois meias de habilidade, Ganso e Jadson, mas desta vez o time soube controlar a partida e viu em Ganso uma espécie de maestro. "Não se discute a qualidade técnica dele. Acho que, recuperando o futebol dele, é um jogador que vai atuar muitas vezes como titular", continua o treinador.

O atleta, por sua vez, sabe que pode melhorar ainda mais e conquistar de vez a confiança do grupo e dos torcedores, que já cobravam dele atuações mais convincentes. "Acho que foi meu melhor jogo com Jadson. Ajudamos na marcação e isso é muito importante. Claro que ainda faltam ritmo e entrosamento, mas isso vem com o tempo e, com certeza, a gente vai pegando", afirma Ganso, que por pouco não deixou a sua marca contra o São Bernardo, em um chute da entrada da área. "Passou perto. Mas na próxima eu vou marcar", conclui.