Ney Franco elogia gol de Ganso, mas evita empolgação no São Paulo

SÃO PAULO - Ney Franco aprovou as atuações de Paulo Henrique Ganso e Cañete neste sábado, na vitória sobre o Atlético Sorocaba por 2 a 1, mas evitou empolgação no São Paulo. Os dois jogadores marcaram seus primeiros gols pelo time.

"O Ganso e o Cañete eu fiz questão de deixar até o fim, para ganhar ritmo. O Cañete teve momentos interessantes e o gol que o Ganso fez também. A medida que os jogadores vão pegando ritmo de jogo, nós vamos ter mais opções", comentou o treinador, lacônico.

Ney Franco se mostrou mais satisfeito por ter feito testes com jogadores que vinham ficando no banco, como o próprio Ganso, Casemiro e Rafael Toloi, e atletas da base. E mesmo sem seus titulares, acumulou mais uma vitória no Campeonato Paulista.

"Atingimos o objetivo em duas frentes. A vitória e também começamos a dar ritmo de jogo a esses jogadores que são aproveitados durante a partida. Atingimos isso muito bem, era o que eu esperava", declarou.

Após a vitória deste sábado, o treinador volta novamente sua atenção para a Copa Libertadores. Na segunda-feira, a delegação do São Paulo viaja para a Bolívia, onde vai enfrentar o Bolívar, na quarta-feira.

O time brasileiro entrará em campo com ampla vantagem por causa da goleada de 5 a 0 aplicada nesta semana, no Morumbi, no jogo de ida. Se confirmar o favoritismo fora de casa, a equipe se garante na fase de grupos da Libertadores.