Ney Franco escala time misto contra o Paulista

SÃO PAULO - O São Paulo que enfrenta o Paulista nesta quarta-feira em Jundiaí deve ser uma equipe formada basicamente por reservas. No último coletivo antes do confronto no Estádio Jayme Cintra, Ney Franco fez uma série de alterações para o duelo, nesta terça-feira.

Foram oito mudanças em relação à equipe que bateu o Bragantino no último sábado. Se mantiver o que fez no treino, o São Paulo terá Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rhodolfo, Lúcio e Cortez; Fabrício, Wellington, Douglas e Cañete, Wallyson e Luis Fabiano.

Com isso, a tendência agora é que o time tenha força máxima no clássico contra o Corinthians, no domingo, último jogo antes da decisão contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, no dia 4.

O treino foi realizado sob intensa chuva, o que não impediu que fosse disputado de maneira intensa. Ney acompanhou a atividade de perto e orientou o posicionamento dos jogadores a todo instante.