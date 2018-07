Ney Franco exalta 'competência' do time do São Paulo no Morumbi

SÃO PAULO - O São Paulo abriu cinco pontos de vantagem em relação ao Vasco e se consolidou no G4 do Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético-GO por 2 a 0, na última quinta-feira, em casa. Com 55 pontos, o time paulista está agora a cinco pontos dos cariocas, o que, de acordo com o técnico Ney Franco, é fruto da "competência" atuando no Morumbi.

"Tivemos (contra o Atlético-GO) a mesma competência dos dois últimos jogos dentro de casa (Palmeiras e Figueirense). Definimos o jogo no primeiro tempo, mas acho que nesse jogo tivemos mais oportunidades no segundo tempo, além do pênalti", afirmou, lembrando da penalidade perdida por Luis Fabiano.

Para o treinador, o São Paulo só não transformou a vitória sobre o Atlético-GO em goleada no segundo tempo por causa da competência do adversário. "O adversário saiu um pouco mais para o jogo, conseguiu fazer pressão no nosso campo. Não chegamos tanto no gol, não em função de forçar, foi o adversário que se ajustou melhor e dificultou nossa saída de bola".