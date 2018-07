Ney Franco exalta goleada e fala em vitória na Bolívia

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco não escondeu a sua satisfação com a goleada de 5 a 0 sobre o Bolívar, conquistada na noite da última quarta-feira, no Morumbi, onde o São Paulo ficou muito próximo de assegurar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador ainda lembrou que o time são-paulino exibiu bom desempenho fora de casa na campanha vitoriosa da última Copa Sul-Americana e já projetou um novo triunfo no duelo de volta, em La Paz, na próxima quarta, apesar de poder administrar a larga vantagem obtida no jogo de ida.

"Se olhar o histórico do São Paulo, independentemente de onde jogar, não tenho ideia se tomou mais de cinco gols em um mesmo jogo. No ano passado, nosso diferencial foi esse, de não sofrer gols em casa e marcar fora. Podemos ir lá e conseguir a classificação, de preferência com vitória", ressaltou o comandante.

Ney Franco admitiu que o duelo em solo boliviano deverá ser complicado, em muito por causa da altitude de La Paz, mas enfatizou que será importante seguir atuando de forma ofensiva, apesar de o São Paulo poder perder até de 4 a 0 no confronto de volta. Já se fizer um gol, que tem maior peso fora de casa, o time tricolor poderá ser superado até por 6 a 1.

"Será um jogo difícil. Mesmo com o placar aqui no Morumbi, vamos montar uma equipe forte para vencer lá. Sabemos como é a altitude. Já tive uma experiência quando estava no Flamengo, mas nossa equipe está se preparando para esse jogo", completou.

Já o atacante Osvaldo, que balançou as redes uma vez pelo São Paulo na vitória sobre o Bolívar, dedicou o seu gol a Rogério Ceni, após o goleiro ter completado 40 anos de idade na última terça-feira. "Foi de presente para o Rogério. Ele merece e é como se fosse um pai aqui dentro para a gente. Está de parabéns", disse o jogador, que ainda deu uma assistência para Jadson marcar e sofreu o pênalti convertido justamente por Rogério diante dos bolivianos.

MARCA HISTÓRICA - Ao marcar duas vezes contra o Bolívar na última quarta, Luis Fabiano chegou a 92 gols pelo São Paulo em jogos disputados no Morumbi. Com isso, ele se tornou o segundo maior artilheiro do clube na história do estádio. Ele só fica atrás de Serginho Chulapa, que contabilizou 135 bolas na rede no palco tricolor. Luis Fabiano, porém, tem a melhor média de gols no Morumbi, com 0,9 por jogo, fruto de suas 92 bolas na rede em 102 partidas.