Ney Franco faz 'ajustes finos' no time do Flamengo Depois de uma longa intertemporada, durante o período da Copa do Mundo, o Flamengo entra na reta final de preparação para a retomada do Brasileirão, na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR. Por isso, o técnico Ney Franco revelou que o momento agora é de fazer "ajustes finos" na equipe.