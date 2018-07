Ney Franco faz coletivo e ensaia seleção sub-20 para o Sul-Americano

TERESÓPOLIS - O técnico Ney Franco comandou um treino coletivo nesta quarta-feira e ensaiou a equipe titular da seleção brasileira Sub-20 para o jogo-treino com a Cabofriense na quinta, que serve como preparação para o Sul-Americano da categoria, a ser disputado no Peru entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro. E a principal novidade foi a presença de Neymar, formando dupla de ataque com Diego Mauricio.

A equipe já havia vencido jogo-treino com o Resende na semana passada, por 2 a 0, mas Neymar ainda não havia se apresentado. Assim, ele ganhará sua primeira chance nesta quinta-feira. Ney deve escalar a equipe com: Gabriel; Galhardo, Bruno Uvini, Romário e Alex Sandro; Casemiro, Zé Eduardo, Lucas e Alan Patrick; Neymar e Diego Maurício.

Mas apesar da presença de Neymar no coletivo desta quarta, o grande destaque foi o flamenguista Diego Mauricio, que marcou os dois gols do time titular nos dois primeiros tempos - a atividade teve uma hora de duração e foi dividida em três partes.

Esta, no entanto, ainda não é a força máxima da seleção brasileira Sub-20. Liberado para descansar até o final do ano, o meia-atacante Philippe Coutinho, da Inter de Milão, se apresenta apenas na segunda-feira.