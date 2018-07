Ney Franco faz mistério, mas relaciona força máxima O técnico Ney Franco decidiu fazer mistério quanto à escalação do São Paulo para enfrentar o São Caetano, nesta quarta-feira, às 19h30, no Anacleto Campanella, no ABC. O treinador só adiantou que Douglas e Ganso serão titulares, dizendo que o restante do time só será conhecido momentos antes da partida.