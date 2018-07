Ney Franco fecha treino, mas confirma time com Douglas

Na primeira parte das atividades no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, ele evitou as câmeras para ajeitar o posicionamento de alguns atletas e corrigir algumas falhas. Para os jogadores, tudo isso faz parte da preparação cautelosa do time. "O treino fechado é importante para treinarmos algumas jogadas. É algo normal", explicou o volante Wellington.

Apesar do mistério, o treinador confirmou a equipe titular, com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Douglas, Luis Fabiano e Osvaldo. E mostra que o lateral-direito Douglas venceu a concorrência com Aloísio, Cañete e Ganso pela posição que na temporada passada era de Lucas, vendido ao Paris Saint-Germain.

"Não fechei o treinamento para esconder o time ou algo assim. Optei por um trabalho reservado para poder acertar alguns detalhes com mais tranquilidade, poder trabalhar a parte tática e também os lances de bola parada", comentou o treinador, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Para o comandante tricolor, Douglas é quem mais se aproxima do futebol que Lucas mostrava, pois tem velocidade pelo lado direito do campo, costuma acertar os dribles e tem fôlego para recompor a marcação no meio de campo.

Na avaliação do zagueiro Lúcio, a entrada de Paulo Miranda na defesa também deixa o setor mais seguro. "Jogando com o Paulo Miranda, o time fica um pouco mais defensivo e para nós, zagueiros, isso ajuda bastante. Se eu fosse um meio-campista ou um atacante, talvez dissesse que preferia alguém mas ofensivo atuando na lateral direita", concluiu.