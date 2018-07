Ney Franco fecha último treino antes de jogo decisivo contra a Católica

SÃO PAULO - Tradicionalmente transparente em todas as ocasiões, Ney Franco resolveu fazer suspense no último treino antes do duelo contra a Universidad Católica, pela semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, no Morumbi, e fechou parte do treinamento desta terça para a imprensa, que só teve acesso ao CT da Barra Funda depois de mais de uma hora de atividade.

O treinador do São Paulo quis privacidade para fazer alguns testes na equipe e treinar jogadas de bola parada no ataque e na defesa. A escalação, no entanto, não deve sofrer nenhuma alteração e a equipe irá a campo com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Osvaldo, Lucas e Luis Fabiano.

Quando Ney Franco permitiu a abertura dos portões do CT, foi apenas possível acompanhar um rachão entre os jogadores e outras movimentações com bola. A forte chuva que caiu em São Paulo prejudicou o final do treino. Após empatar por 1 a 1 em Santiago, o time tricolor pode ficar com a vaga inédita para a final do torneio continental em caso de igualdade por 0 a 0 no placar.