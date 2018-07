Ney Franco ganha força, mas Santos adia contratação

SANTOS - Ney Franco volta ganhar força para ser o técnico do Santos, depois de ter sido descartado antes da viagem do time à Espanha para enfrentar o Barcelona. Além de ter a preferência do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, o ex-são-paulino é tido como a melhor opção que restou no mercado, após a recusa de Abel Braga, que já disse não ao vice-presidente Odílio Rodrigues.

Com o empate contra o Corinthians, diminuiu a pressão da torcida pela renúncia do Comitê gestor e pela contratação de um novo treinador. Além disso, seria um desprestígio para o novo gerente de futebol, Zinho, a contratação de um técnico antes de sua posse, prevista para segunda-feira.

A chegada de Zinho deve acelerar a busca por um novo treinador. E confirmar o fim do período de interinidade de Claudinei Oliveira, que assumiu o time logo após a demissão do técnico Muricy Ramalho.

TREINO

Apenas os jogadores reservas treinaram em campo na tarde desta quinta-feira. Com a ausência de Willian José, que foi expulso contra o Corinthians, Giva será o companheiro de Neilton no ataque diante do Cruzeiro, domingo à tarde, no Mineirão.