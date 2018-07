Ney Franco mantém mistério sobre vaga de Luis Fabiano para final

A expulsão de Luis Fabiano na primeira partida da final da Sul-Americana diante do Tigre, no empate por 0 a 0 da última quarta-feira, deixou uma dúvida na cabeça de Ney Franco. O treinador do São Paulo ainda não definiu quem será o substituto do atacante no confronto de volta, na próxima quarta.

O próprio técnico são-paulino, no entanto, admitiu que apenas três jogadores brigam pela vaga. Willian José seria o substituto direto, já que possui as mesmas características de centroavante; Ademilson daria mais velocidade à equipe, enquanto Cícero é experiente e, apesar de ser meia de origem, já atuou por diversas vezes no ataque.

"Vou utilizar força máxima neste jogo, exceção apenas do Luis. Com certeza irei escalar um atacante de referência e no elenco temos três jogadores que podem exercer essa função: Ademilson, Willian e Cícero. Na segunda-feira, temos um trabalho tático e vamos definir isso", declarou Ney Franco.

Na verdade, Ney Franco deve definir o substituto de Luis Fabiano já neste sábado, mas como o treinamento será fechado à imprensa ele só será revelado na segunda-feira. Com o empate da primeira partida, o São Paulo precisa de uma vitória simples sobre o Tigre, quarta-feira, no Morumbi, para conquistar o título.