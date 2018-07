Ney Franco minimiza insatisfação de Luis Fabiano no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco revelou nesta terça-feira ter conversado com Luis Fabiano, depois que o atacante manifestou insatisfação com seu atual momento no São Paulo. Após as declarações, logo foi levantado que o jogador estaria com problemas internos no clube, o que, de acordo com o treinador, foi negado por ele.

"Tive uma conversa curta com ele. Ele está se preparando para o jogo e eu disse que os dois últimos jogos foram os dois melhores dele taticamente. Ele disse que está com a cabeça boa, que não tem problemas com ninguém da comissão e nem com o elenco, e que está envolvido com o trabalho", afirmou Ney Franco.

Depois de marcar o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no último sábado, Luis Fabiano deixou o campo cabisbaixo e disse estar incomodado com "algumas coisinhas que estão acontecendo no ambiente". O atacante também não escondeu a chateação com o fato de desfalcar o São Paulo em momento decisivo da Libertadores, já que foi punido com quatro partidas de suspensão por sua expulsão diante do Arsenal, na Argentina.

Dentro de campo, no entanto, o jogador passa por bom momento e marcou nas últimas três partidas - contra Oeste, São Bernardo e Bragantino. Por isso, sua ausência será sentida na Libertadores. "Estamos trabalhando com a situação atual, que é a de ele não ter condições de jogo e por isso ele vai para essa partida", comentou Ney Franco, confirmando que o atacante está fora do confronto diante do Paulista, nesta quarta-feira, em Jundiaí.