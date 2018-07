Ney Franco mira São Paulo no segundo lugar no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Embalado por três vitórias consecutivas, o São Paulo não se satisfaz mais com apenas uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Após o time entrar no G4 na última rodada, com a vitória sobre o Figueirense e a derrota do Vasco para o Santos, o técnico Ney Franco confirmou nesta quarta-feira que o objetivo do time é a vice-liderança.

No momento, o São Paulo está com 52 pontos, sete a menos do que o segundo colocado Atlético Mineiro e a cinco do terceiro Grêmio. O Campeonato Brasileiro distribui quatro vagas na próxima Libertadores, desde que um clube do País não fature a Copa Sul-Americana, mas apenas os dois primeiros entram direto na fase de grupos.

"Nosso objetivo é tentar terminar o Brasileiro em segundo lugar. Hoje tive uma reunião com os atletas para falar disso. Hoje, se terminar em quarto, você não entra no grupo principal e tem a pré-Libertadores pela frente. Claro que se conseguirmos isso, nossa programação muda. Temos oito jogos ainda e nossa prioridade é entrar direto na fase de grupos", disse.

A boa campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro, pior apenas do que a do líder Fluminense, impulsiona o objetivo do São Paulo. "As quatro equipe estão jogando bem, em termos de número o Fluminense tem a melhor campanha do segundo turno e nós a segunda e nos coloca como os melhores, mas isso não quer dizer que eles serão campeões e nem nós vice. Serão esses oito jogos que definirão os classificados para a Libertadores e espero manter essa sequência", afirmou.

Diante do Atlético Goianiense, nesta quinta-feira, no Estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ney Franco poderá contar praticamente com a força máxima, exceto por Paulo Henrique Ganso, Cañete e Fabrício. O treinador confirmou a escalação do time com: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson e Wellington; Jadson, Lucas e Osvaldo; Luis Fabiano.

O treinador também exaltou a força do São Paulo quando Rogério Ceni. Jadson, Lucas e Luis Fabiano atuam juntos. "Quando esse quarteto está em campo nosso índice de aproveitamento é muito alto. O Rogério passa uma segurança enorme para quem está dentro de campo e me ajuda demais nos treinos e nas partidas. Os números do Luis falam por si só, basta ver quantos gols marcou nos jogos em que esteve presente, mas precisamos lembrar do aproveitamento do Jadson nas assistências e do Lucas", disse.