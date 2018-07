Ney Franco motiva a seleção brasileira sub-20 com a Copa 2014 TERESÓPOLIS - Para motivar ainda mais seus jogadores na primeira reunião com a seleção brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro, o técnico Ney Franco ressaltou que muitos deles têm condições de disputar a Copa do Mundo de 2014.