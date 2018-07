Ney Franco pede cautela para enfrentar os lanternas

Em teoria, o São Paulo é o grande favorito contra Figueirense (neste domingo) e Atlético-GO (quinta), e é exatamente por isso que o técnico Ney Franco pede cautela. O treinador lembra que o Flu perdeu para o time goiano, em casa, quando um já era líder o outro lanterna.

"Não podemos nos apegar a isso (favoritismo). Todo confronto na reta final sempre tem algum clube trabalhando por um objetivo, seja título, Libertadores ou para fugir do rebaixamento. Temos de respeitá-los, agir da mesma maneira, seja alertando, seja passando informações. E os atletas precisam entrar concentrados para ficarem em uma situação ainda melhor", comentou o treinador são-paulino.

Como pretende chegar a dezembro brigando pelo título da Sul-Americana e por um lugar no G4 do Brasileirão, o São Paulo terá duas decisões por semana, sem folga. Por isso o treinador já começa a olhar com maior cuidado o processo de recuperação física dos atletas. Nesta sexta, por exemplo, nada de trabalho pesado. Os atletas ficaram no Reffis e depois jogaram futevôlei.

"No treino de hoje (sexta-feira) optamos por dar uma segurada nos atletas para acelerar a recuperação. Amanhã (sábado) faremos um treino tático. Fizemos isso para que no domingo todos possam me atender na parte física", explicou o treinador.

Como não tem nenhum jogador suspenso e ninguém se lesionou em São Januário, Ney Franco vai poder escalar, neste domingo, às 16h, o mesmo time que venceu o Vasco. Lucas, com a seleção brasileira, vai ser novamente substituído por Douglas.