Ney Franco pede entrega física e mental na Libertadores

O resultado garantiu ao time a classificação para as oitavas de final, quando enfrenta novamente a equipe do meia Ronaldinho Gaúcho. "Se a gente jogar no mesmo nível mental e de entrega física, nossa equipe será candidata ao título", disse Ney Franco, que está no cargo desde 2012 e ganhou a edição do ano passado da Copa Sul-Americana.

A vaga no mata-mata da competição continental era improvável para o São Paulo, que dependia de uma combinação de resultados para avançar de fase. "Seria um desastre ser eliminado da primeira fase", admite o técnico. Ele contou que um dos momentos decisivos na caminhada do time foi uma reunião do elenco após Lúcio ter reclamado de ser substituído na derrota contra o Arsenal, na Argentina. "Fizemos uma reunião muito boa, muito proveitosa e coloquei umas situações que não aceitaria como técnico. Depois disso todo o grupo passou a ''remar junto''", explicou.

Antes de abrir o confronto contra o Atlético-MG pela Libertadores na semana que vem, o São Paulo enfrenta o Penapolense, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Se vencer, a equipe estará na semifinal do Estadual. "Estamos agora com uma equipe mais sólida e isso foi comprovado na nossa vitória contra o Atlético", afirmou.