Ney Franco pode usar Ganso como titular contra a Ponte

No último domingo o jogador estreou pelo time na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico no Morumbi. Ganso entrou aos 10 minutos do segundo tempo e jogou até o apito final. "Podemos fazer o processo inverso para o jogo com a Ponte Preta, colocar o Ganso como titular e ver até quanto tempo ele aguenta", explicou o técnico em entrevista ao Arena SporTV.

Ney afirmou que o jogador ainda não tem condições de atuar por 90 minutos porque se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A última partida inteira que Ganso disputou foi em 29 de agosto, quando ainda defendia o Santos.

Contra a Ponte Preta o São Paulo não deve ir a campo com todos os titulares. O clube vai priorizar a disputa da Copa Sul-Americana, em que está na semifinal. O atacante Luis Fabiano é um desfalque certo para o jogo em Campinas, pois levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Náutico e vai cumprir suspensão.