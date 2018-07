Ney Franco promete São Paulo forte em dois torneios A vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, somado ao tropeço do The Strongest diante do Arsenal, garantiu ao São Paulo a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Assim, o time terá nas próximas semanas duelos decisivos do torneio continental e também do Campeonato Paulista, para o qual está garantido antecipadamente nas quartas de final. Com uma série de jogos importantes pela frente, o técnico Ney Franco prometeu que o São Paulo será competitivo em todos eles.