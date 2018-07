Ney Franco reclama que empate teve sabor de derrota

"Pelas circunstâncias, foi um empate com gosto de derrota. Poderíamos ter conquistado uma vantagem grande para o jogo de volta", disse o treinador, que não definiu se vai poupar jogadores na partida de domingo contra a Ponte Preta, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A preocupação do treinador já se reflete no planejamento para o jogo da volta, na próxima quarta, no estádio do Morumbi. "Não adianta ter volume de jogo e achar que o favoritismo vai nos levar à final. Precisamos de maior eficiência ofensiva", cutucou o treinador.

O goleiro Rogério Ceni também saiu com a cara fechada. "Pelas chances que criamos, poderíamos ter encaminhado classificados, mas pecamos nas finalizações. Demos azar, tivemos um erro na defesa e levamos o empate". Com algumas variações, esse foi discurso de todos os jogadores: o São Paulo perdeu muitas chances de gol.