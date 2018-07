Ney Franco repetirá escalação do São Paulo pela 1.ª vez contra o Flamengo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco poderá, diante do Flamengo, neste domingo, repetir a escalação do São Paulo pela primeira vez desde que chegou ao clube. Sem novos desfalques, o treinador levará ao campo do Engenhão a mesma equipe que venceu o Atlético-GO na última quinta, com o trio ofensivo formado por Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano.

O time do Morumbi vive grande fase e venceu as últimas quatro partidas que disputou. Seu principal trunfo na competição tem sido justamente o trio de ataque, que permanece invicto atuando junto. Além disto, a volta do volante Wellington, que ficou longo período afastado se recuperando de lesão, foi fundamental.

Com 55 pontos, o São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e está a cinco pontos do Vasco, primeira equipe fora da zona de classificação para a Libertadores. Neste domingo, o time do Morumbi entrará em campo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Tolói, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Dênis

Zagueiros: Rhodolfo, Rafael Toloi, Paulo Miranda e Edson Silva

Laterais: Cortez e Douglas

Meio-campistas: Jadson, Maicon, Wellington, Denilson, Paulo Assunção e Cícero

Atacantes: Luis Fabiano, Lucas, Osvaldo, Ademilson e Willian José