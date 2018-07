Ney Franco retorna ao Vitória três meses após demissão

O Vitória acertou na tarde desta quinta-feira a contratação do técnico Ney Franco, cerca de três meses depois de ele ter pedido para ir embora do clube. O retorno agora é para substituir Jorginho, demitido durante a madrugada, após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba.

No começo de maio, Ney Franco pediu demissão e surpreendeu a diretoria do Vitória. Na ocasião, ele tinha proposta para assumir o comando do Flamengo. Mas não durou muito tempo no clube carioca, sendo demitido no dia 23 de julho - desde então, está desempregado.

Apesar dessa saída repentina, o Vitória recorreu a Ney Franco quando decidiu trocar de técnico. Jorginho foi demitido na madrugada desta quinta-feira, depois de ficar apenas dez jogos no cargo, somando duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Jorginho tinha sido contratado justamente para substituir Ney Franco. Mas não resistiu aos resultados ruins, que deixaram o Vitória na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 15 pontos em 16 rodadas - a gota d''água foi a derrota em Curitiba.

Como está no Chile, Ney Franco assume o cargo no Vitória apenas na segunda-feira. Assim, o time deve ser comandado pelo técnico interino Éder Bastos no jogo deste domingo, contra o Figueirense, no Barradão, em Salvador, pela 17.ª rodada do Brasileirão.

Na passagem anterior pelo Vitória, entre setembro de 2013 e maio de 2014, Ney Franco disputou 47 jogos, com 22 vitórias, 16 empates e nove derrotas. Agora, ele retorna com contrato até o final do ano, com o objetivo de evitar o rebaixamento para a Série B.

"Optamos pelo treinador Ney Franco pelo seu conhecimento do elenco atual e pela confiança da diretoria em seu trabalho", afirmou o presidente do Vitória, Carlos Sérgio Falcão, ao justificar a contratação do técnico que tinha pedido demissão três meses antes.