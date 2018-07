Ney Franco revela frustração com empate do São Paulo

PORTO ALEGRE - O técnico Ney Franco aprovou a atuação do São Paulo em Porto Alegre, mas admitiu que ficou frustrado com o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, na noite de quarta-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time poderia ter vencido se não desperdiçasse tantas chances de gol no primeiro tempo.

"Até pelo nosso primeiro tempo, a gente esperava sair com os três pontos. A equipe foi aplicada e acredito que começamos bem o Brasileiro. Foi um jogo interessante, com uma proposta ofensiva do São Paulo, mas o Grêmio conseguiu pressionar e empatar o jogo", avaliou.

Ney Franco reconheceu que a partida teve dois tempos bem distintos, com cada equipe dominando um. O São Paulo abriu o placar aos 41 minutos da etapa inicial com o gol marcado pelo atacante Luis Fabiano, mas acabou cedendo o empate no final do segundo tempo, também aos 41 minutos, com o gol feito por Kleber para o Grêmio.

"Não é fácil enfrentar eles fora de casa. Mesmo assim, tivemos oportunidades de marcar mais gols. Saímos de Porto Alegre com o sentimento de frustração, porque tínhamos condições de vencer a partida. Controlamos o primeiro tempo, mas eles pressionaram no segundo. Então, de uma forma geral, acabou sendo um resultado justo", disse Ney Franco.

O empate deixou o São Paulo com oito pontos, na sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no torneio nacional em 7 de julho, quando receberá o Santos no Estádio do Morumbi. Antes, no dia 3 de julho, a equipe vai enfrentar o Corinthians, também no seu estádio, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana.