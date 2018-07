Ney Franco saca Ganso e escala time com três atacantes contra o Strongest

SÃO PAULO - O São Paulo terá três atacantes para enfrentar o Strongest, nesta quinta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Ney Franco sacou Paulo Henrique Ganso e promoveu a entrada de Aloísio no último treino antes do duelo com os bolivianos, essencial para as pretensões da equipe na competição. O treinador vinha mantendo o mistério sobre qual esquema adotaria no Morumbi, embora sempre tivesse deixado clara a intenção de apostar no 4-2-3-1.

A outra interrogação da equipe foi sanada e Denilson fica com a vaga de Maicon no meio. Havia a expectativa de que o camisa 18 pudesse ser mantido após ser titular nas últimas duas partidas e ter recebido elogios do treinador. Maicon jogou diversas vezes como segundo volante no ano passado e vinha sendo aproveitado na função.

A necessidade de vitória aumentou ainda mais depois que o Atlético-MG bateu o Arsenal de Sarandí por 5 a 2, na última terça-feira, na Argentina, e chegou aos seis pontos no Grupo 3 da Libertadores. Como o Strongest também venceu os argentinos e o time tricolor não somou pontos na competição, sua situação pode ficar bastante complicada caso não consiga um resultado positivo nesta quinta. O São Paulo fará duas partidas em casa na sequência: além do Strongest, recebe o Arsenal na semana que vem.

Em busca dos seus primeiros pontos nesta Libertadores, o São Paulo que enfrenta o Strongest entrará em campo com a seguinte formação: Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Osvaldo, Aloísio e Luis Fabiano.