Ney Franco se diz satisfeito com atuação do São Paulo no Morumbi

SÃO PAULO - Ney Franco ficou satisfeito com a atuação do São Paulo na vitória por 1 a 0 contra o Penapolense, domingo, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico reconheceu as dificuldades na partida, mas deu méritos ao time do interior por criar problemas ao dono da melhor campanha do torneio.

"O São Paulo não jogou abaixo do esperado, mas a Penapolense foi muito bem. Essa equipe não se classificou entre os oito por acaso, mereceu estar nesse lugar. A facilidade pré-jogo é algo que não existe. O favoritismo é colocado sempre para uma equipe que tem mais tradição, mas a gente sabe que o futebol não funciona dessa forma."

Garantido nas semifinais do Campeonato Paulista, em que decidirá um lugar na final contra o Corinthians, o São Paulo começa agora a pensar no jogo contra o Atlético-MG, quinta-feira, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois duelos decisivos são esperados com expectativa.

"É muito bom o momento que estamos vivendo", diz Ney Franco. "A gente trabalha na pré-temporada pensando nesse tipo de situação, pensando na chance de fazer bons jogos e chegar em finais."

O técnico, porém, reconhece que o time terá que fazer uma apresentação melhor que a deste domingo se quiser continuar na briga pelos títulos. "Eu gostei da nossa equipe, mas para vencer o Atlético-MG, vamos ter que jogar muito mais."