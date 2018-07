Ney Franco se vê mais experiente e elogia grupo do Flamengo

RIO - Antes mesmo de ser apresentado como novo técnico do Flamengo, Ney Franco deu sua primeira declaração oficial, em entrevista ao site do clube, e garantiu que retorna ao time bem mais experiente do que na sua primeira passagem, entre 2006 e 2007, e com a expectativa de ter sucesso.

"O treinador que chega agora é mais experiente, conhecedor do clube. O Flamengo também vive uma nova fase, com profissionais capacitados em todas as áreas. Chego para o futebol, o carro-chefe do clube, e espero que nosso desempenho seja coroado com títulos", disse.

Ney Franco garantiu conhecer bem o elenco à sua disposição, fez elogios ao elenco e prometeu trabalho para ajudar o Flamengo a se recuperar logo no Campeonato Brasileiro. "Conheço todo o elenco, joguei contra o Flamengo nos trabalhos anteriores. É uma equipe que tem como característica jogadores técnicos, no mesmo nível dos outros clubes brasileiros. Falta agora trabalhar, implantar nosso conceito de jogo e que ele tenha sucesso. Não faltará empenho", afirmou.

O novo técnico do clube da Gávea lembrou que na sua primeira passagem conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2006 e do Campeonato Carioca de 2007. "Cheguei com a equipe confirmada para a final da Copa do Brasil 2006, contra o Vasco, que era tido como favorito. Montamos uma equipe e conseguimos o título. A continuidade veio com o Carioca 2007 e guardo essa experiência de vencer pelo clube", comentou.

Contratado para suceder Jayme de Almeida, Ney Franco fará a sua estreia no Flamengo no próximo domingo, em partida contra o São Paulo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos, o time ocupa a 16ª colocação no torneio nacional.