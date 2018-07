Ney Franco tenta acertar a bola parada do Flamengo O técnico Ney Franco concentrou o trabalho nas jogadas de bola parada, no treino do Flamengo neste sábado, no CT Ninho do Urubu, no Rio. O foco foi acertar o posicionamento do time nas cobranças de faltas e escanteios, como parte da programação elaborada para a intertemporada.