Ney Franco testa esquema com três zagueiros no Fla

No primeiro coletivo depois de uma semana de treinos físicos do Flamengo, o técnico Ney Franco deu pistas de que pode testar um novo esquema tático, com três zagueiros, na volta do Campeonato Brasileiro, dia 16 de julho, contra o Atlético-PR.

Em treino que durou mais de duas horas, o treinador escalou a equipe titular com os zagueiros Wallace, Chicão e Samir durante o coletivo. A ideia é dar mais liberdade aos laterais Léo Moura e André Santos, que se destacam no setor ofensivo, e melhorar o desempenho da equipe, penúltima colocada do Campeonato Brasileiro com sete pontos, três a mais que o lanterna Figueirense.

A proposta só deve ser realmente avaliada, no entanto, após a recuperação dos atacantes Hernane e Alecsandro, peças fundamentais para aproveitar o maior volume de jogo pelos cantos. Os dois se recuperam de lesão e, por isso, treinaram separadamente. Por conta da falta de um centroavante de ofício, a equipe treinou com Everton e Paulinho no comando de ataque.

Assim, a formação titular durante o treino teve Felipe; Léo Moura, Wallace, Chicão, Samir e André Santos; Cáceres, Elano e Mattheus; Everton e Paulinho.

No coletivo deste sábado, a principal preocupação de Ney Franco foi com a marcação da equipe e a qualidade na saída de bola. O Flamengo treina até a manhã de segunda-feira em Atibaia, no interior de São Paulo, e depois finaliza a preparação para o segundo semestre no CT Ninho do Urubu, no Rio.