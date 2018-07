Ney Franco testa Felipe como goleiro titular na equipe do Flamengo

O técnico Ney Franco mostrou nesta segunda-feira que ainda não definiu quem será o goleiro titular do Flamengo na retomada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, em Macaé, pela décima rodada. Afinal, Felipe, recuperado de uma fratura na costela, treinou entre os titulares aumentando o mistério sobre a definição do time.

Anteriormente, Paulo Victor vinha sendo o titular da meta do Flamengo nos jogos-treinos e atividades. Mas o treinamento desta segunda-feira mostrou que Felipe pode voltar ao time. "Estamos prontos para voltar. Ney Franco está deixando todo mundo em forma para que sejamos mais que 11 jogadores, e sim um grupo forte", disse Alecsandro, titular do ataque do Flamengo.

Ney Franco escalou a equipe principal no treinamento tático com três zagueiros e a seguinte formação: Felipe; Wallace, Chicão e Samir; Léo Moura, Recife, Elano, Éverton e André Santos; Paulinho e Alecsandro. Já os reservas foram reforçados pelo recém-contratado Héctor Canteros, que ainda não teve o seu contrato regularizado.

Na atividade, os suplentes treinaram com: Paulo Victor; Luiz Antonio, Marcelo, Erazo e João Paulo; Amaral, Márcio Araújo, Héctor Canteros e Lucas Mugni; Negueba e Nixon. Enquanto isso, Léo e Cáceres fizeram exercícios físicos. Já Gabriel teve o nariz operado no sábado e será reavaliado ao longo desta semana.

Com apenas sete pontos somados em nove rodadas, o Flamengo ocupa a vice-lanterna do Brasileirão e tentará iniciar uma reação no torneio diante do Atlético-PR.