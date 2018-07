Ney Franco vê benefício emocional com pausa forçada no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de uma primeira metade de semestre bastante atribulada, com eliminações doídas amargadas diante de Corinthians, no Campeonato Paulista, e Atlético-MG, na Copa Libertadores, o São Paulo vive um período de descanso forçado provocado pela disputa da Copa das Confederações. E o técnico Ney Franco reconhece que esta pausa será benéfica não só fisicamente, mas também mentalmente para o elenco tricolor, que logo no primeiro jogo no segundo semestre reencontrará os corintianos, no dia 3 de julho, no Morumbi, no duelo de ida na final da Recopa Sul-Americana.

"Essa parada serve para recuperar alguns atletas fisicamente e para o pessoal dar uma descansada também. E isso serve até para a parte emocional, porque teremos uma maratona de jogos decisivos nessa segunda metade do ano. Por isso, é importante que todos consigam recarregar a bateria nesse período", ressaltou o comandante, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo site oficial do São Paulo.

Os jogadores são-paulinos voltarão aos treinos na próxima segunda-feira, depois de dez dias de descanso. Este prazo de afastamento das atividades foi definido também pelo fato de que o São Paulo teve férias mais curtas, de apenas 22 dias, após o final do ano passado, tendo em vista a sua participação da equipe na decisão da Copa Sul-Americana, em dezembro, e na fase preliminar da Copa Libertadores, diante do Bolívar, em janeiro.

"Será desgastante e nossa equipe tem que estar preparada. Principalmente no nosso caso, porque tivemos uma pré-temporada atípica em janeiro e já entramos direto no mata-mata, a gente precisava desse tempo para retomar o fôlego. Foram muitas partidas decisivas e ainda virão mais por aí", completou Ney Franco.

Depois de encarar o Corinthians no jogo de ida da Recopa, em 3 de julho, o São Paulo fará a sua primeira partida na retomada do Campeonato Brasileiro no dia 7, no clássico contra o Santos, também no Morumbi.