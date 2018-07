Ney Franco vê evolução do Flamengo: 'O time foi muito sólido'

SÃO PAULO - Embora o Flamengo não tenha conseguido passar de um empate por 0 a 0 com o Santos, no último domingo, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ney Franco afirmou que viu evolução da equipe, que ocupa a 16ª posição da tabela, com seis pontos, logo acima da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior do Brasileirão, o Flamengo deixou escapar a vitória sobre o Bahia ao tomar um gol de falta no fim do jogo. Na ocasião, porém, o treinador fez várias críticas ao time, que desta vez recebeu vários elogios do comandante.

"Fizemos uma boa partida tecnicamente e taticamente. O time esteve bem posicionado, bem ciente. Foi a melhor atuação desde que assumi. O time foi muito sólido", afirmou Ney Franco, para depois, porém, reconhecer decepção com o fato de o seu time não ter conseguido marcar um gol diante dos santistas.

"A gente tinha uma estratégia de liberar o Léo Moura (ao ataque) e tinha o Samir, que sabe fazer o lado esquerdo. Queria dar consistência defensiva. Foi uma estratégia, pena que não ganhamos o jogo", completou.

Com apenas uma vitória em sete jogos disputados neste Brasileirão, o Flamengo voltará a campo pela competição na quinta-feira, quando atuará como mandante no Morumbi contra o Figueirense, às 19h30, pela oitava rodada.