Ney Franco vê Fla 'se arrastando' e admite frustração O empate por 1 a 1 diante do Figueirense, na última quinta-feira, evidenciou a crise no Flamengo. Foi o quinto jogo consecutivo sem vitória da equipe, que segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos em oito jogos. O técnico Ney Franco não escondeu a insatisfação. Ele exaltou as chances criadas pelo time carioca no segundo tempo, mas admitiu a "frustração" pelo momento.