Ney Franco vê grupo fortalecido após atrito com Ceni

SÃO PAULO - Um dia depois de Rogério Ceni vir a público desmentir qualquer problema com Ney Franco, foi a vez do próprio treinador esclarecer que não existe rusga entre as partes após a discussão na última quarta-feira.

Ney confirmou que teve uma reunião com o grupo e que o entrevero foi tratado. O técnico pôs fim à questão dizendo que o episódio apenas serviu para fortalecer o elenco na reta final de temporada. "Não existe nenhum problema com o Rogério e isso precisa ficar muito claro. Ficaremos mais fortes. Fecharemos a temporada com o grupo forte e sabendo a importância de colocar o time na Libertadores", explicou.

O treinador repetiu o discurso do goleiro e aproveitou para elogiá-lo mais uma vez e ressaltar suas características de líder. Para Ney Franco, Rogério poderá ser um ótimo técnico quando resolver se aposentar.

"Além do conhecimento do futebol, ele tem a liderança. É claro que falta a prática, mas tem todo o perfil para ser um grande treinador, mas não sei se ele vai se aventurar por esse caminho porque sabemos dos percalços da carreira".

Prova da confiança no capitão é que ele já está designado para ser o cobrador de pênaltis para a partida contra o Sport. No entanto, o camisa 1 não está confirmado para continuar no posto nos próximos jogos. "O Rogério bate os pênaltis. Não queria fazer uma definição de batedor oficial, prefiro decidir jogo a jogo".