Ney Franco vê resultado 'muito ruim', mas justo para o Flamengo

MACAÉ - O técnico Ney Franco foi muito sincero ao comentar o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Bahia, ocorrido na noite da última quarta-feira, em Macaé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não deixou de lamentar o fato de o seu time ter sofrido o empate aos 46 minutos do segundo tempo, após falta batida por Anderson Talisca, mas reconheceu que a igualdade obtida pelo rival foi justa pelo que a equipe carioca apresentou dentro de campo.

"Foi um resultado muito ruim, mas foi reflexo do jogo. Teve equilíbrio o tempo todo. Em momento nenhum a gente foi superior ao adversário. Tivemos só duas oportunidades de gol no primeiro tempo, é muito pouco. Não adiantar vir aqui e arrumar desculpa para o resultado. Em alguns momentos o Bahia foi até melhor do que a gente", admitiu o comandante, para em seguida enfatizar: "Eu e os jogadores sabemos que essa equipe tem de jogar mais do que está jogando. Eu tenho que assumir isso".

Ney Franco reclamou que não houve a falta assinalada pelo pernambucano Gilberto Rodrigues Castro no lance que acabou originando o gol do Bahia, mas ele evitou criticar o árbitro, tendo em vista a atuação flamenguista.

"O gol de origem dos caras todo mundo viu que não foi falta, mas o jogo tem coisas a mais do que isso que a gente tem que corrigir. Se a gente tivesse vencido o jogo, ficaria mais confortável para falar da arbitragem. Não quero ficar transferindo essa responsabilidade (pelo resultado)", ressaltou.

O meia Everton, por sua vez, foi outro que lamentou o gol tomado no final e o momento ruim vivido pelo Flamengo. "Fomos punidos com essa falta no finalzinho, o jogo foi complicado, com campo pesado. A equipe tentou, infelizmente não conseguimos. A fase está difícil, mas vamos tentar focar para tentar vencer", disse o jogador, já projetando o duelo de domingo, contra o Santos, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão.