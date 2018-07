Ney lamenta expulsão, mas evita criticar Luis Fabiano A expulsão de Luis Fabiano já no início do primeiro tempo do jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, na noite da última quarta-feira, no Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, foi lamentada por Ney Franco, que perdeu o grande artilheiro do São Paulo para o segundo duelo da decisão diante do Tigre. O técnico admitiu que o time são-paulino perdeu força ofensiva sem o atacante, mas evitou criticá-lo pela tentativa de agressão a um rival, atitude que provocou o infantil cartão vermelho.