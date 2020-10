NeyDay volta às redes sociais em dia de estreia de Neymar pela Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões está de volta e junto com ela o apoio incondicional a Neymar toma conta das redes sociais mais uma vez. A hashtag #NeyDay já é um dos assuntos mais comentados no Twitter Brasil, assim como foi nas fases finais da temporada passada do torneio, quando a torcida pelo craque brasileiro chegou a um patamar bastante elevado.

Isso porque o Paris Saint-Germain entra em campo diante do Manchester United nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília). O jogo marca a estreia das duas equipes na competição pelo Grupo H, formado por Ístanbul e RB Leipzig. Neymar já entrou no clima da partida e postou uma foto ao lado de Mbappé em seu perfil do Instagram.

Leia Também PSG x Manchester United: onde assistir e horário do jogo

Na publicação, contudo, o brasileiro não faz referência a famosa juliet e ao tradicional corte de cabelo moicano que hoje voltam a tomar conta das redes. Neymar prefere fazer alusão a uma dupla de heróis pouco convencional: Batman, que no caso seria ele, e Homem Aranha, que seria figurado por Mbappé.

O time comandado por Thomas Tuchel deve contar com o goleiro Navas, os defensores Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa, os meias Herrera, Danilo e Rafinha e os atacantes Di María, Mbappé e Neymar.

Isso porque a lembrança recente de um confronto direto contra Manchester United na Liga dos Campões não é das mais agradáveis para o PSG. Na temporada 2018/19, a equipe parisiense foi eliminada justamente para os Red Devils nas oitavas de final do torneio.

Em busca de superar os franceses mais uma vez, o time de Solskjær deve contar com Henderson; Fosu-Mensah, Bailly, Maguire, Luke Shaw; McTominay, Fred, Van de Beek; Greenwood, Rashford, Ighalo.