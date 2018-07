Neymar, Messi e Suárez são finalistas a prêmio de melhor da Europa

A Uefa anunciou nesta quarta-feira os dez finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada 2014/2015 do futebol europeu. A lista, como já era esperado, foi dominada por jogadores do Barcelona e da Juventus, finalistas da última Liga dos Campeões. O curioso é que o time italiano, mesmo após o vice-campeonato diante do rival espanhol, conta com cinco dos dez concorrentes que acabam de ser confirmados.

O brasileiro Neymar, o argentino Messi e o uruguaio Suárez, que formaram o ataque mais poderoso da Europa na temporada passada, são os únicos finalistas do Barça nesta disputa, enquanto o clube de Turim conta com os italianos Buffon e Pirlo, o francês Pogba, o chileno Vidal e o argentino Tevez.

Os outros dois finalistas são Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Hazard, do Chelsea. Grande nome da conquista da Liga dos Campeões 2013/2014 pelo time espanhol e atual vencedor desta premiação, o atacante português caiu junto com sua equipe diante da Juventus na semifinal da última edição do torneio continental. Já o meia belga se destacou pela equipe inglesa, eliminada pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final, e figura como o grande azarão entre os concorrentes.

Já Neymar, Messi e Suárez foram decisivos também nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, levando o time espanhol à tríplice coroa na última temporada. O quinteto de finalistas da Juventus, por sua vez, ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Azarão, Hazard brilhou na campanha que levou o Chelsea ao título inglês na temporada passada, enquanto Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar nenhuma taça, mas seguiu de destacando como goleador. Ele dividiu a artilharia da Liga dos Campeões com Neymar e Messi, todos com dez gols, assim como foi o maior goleador do Campeonato Espanhol, com 48 bolas na rede.

Os dez finalistas foram eleitos por meio de votação de jornalistas de 54 países que fazem parte da Uefa. Em 12 de agosto, a entidade irá anunciar os três candidatos derradeiros ao prêmio, cujo ganhador será conhecido no dia 28 do mesmo mês, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2015/2016.

Inicialmente, a lista de concorrentes contava com 35 nomes, entre eles Roberto Firmino, outro único brasileiro ao lado de Neymar a participar da votação, em outro sinal claro da decadência do futebol brasileiro e da escassez de jogadores protagonistas do País no futebol europeu atualmente.