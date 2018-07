Neymar acusa técnico do Ituano de racismo em vitória do Santos

SÃO PAULO - O Santos alcançou sua terceira vitória seguida no Campeonato Paulista ao bater o Ituano por 1 a 0, gol de Cícero, em Itu. A liderança isolada foi alcançada em um jogo quente e faltoso, em que Neymar acusou o técnico Roberto Fonseca de racismo.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Neymar discutiu com o técnico do Ituano por causa de uma falta não marcada. A transmissão da TV captou o questionamento de Neymar. “Você me chamou de macaco?”, disse para Fonseca.

Inconformado, ele levou a discussão para o quarto árbitro, Paulo Estevão Alves da Silva. “Ele me chamou de macaco.” E reforçou a reclamação quando o árbitro Leonardo Ferreira Lima se aproximou. No intervalo, o camisa 11 do Santos desconversou. “Não entendi (o que ele falou). Tanto que voltei pra perguntar se ele tinha falado isso.”

O técnico Roberto Fonseca negou a acusação de racismo. “Eu falei pra ele ‘cai-cai’. Toda hora que ele cai, o árbitro marca. A não ser que ele agora vai fazer até adivinhação e interpretação”, defendeu-se.

De acordo com a TV Bandeirantes, o quarto árbitro confirmou a queixa de Neymar, mas disse que nada será relatado na súmula uma vez que ninguém ouviu a ofensa que teria sido dita pelo treinador do Ituano.