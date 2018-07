Neymar admite estar ansioso para enfrentar Grêmio

"A expectativa é grande. Vai ser um jogo muito difícil. Vale como uma final e temos que encarar como uma final. Vamos trabalhar bastante para vencer o jogo na quarta", disse o atleta, um dos destaques do Santos nesta temporada.

Por ter perdido a primeira partida por 4 a 3, o Santos precisa derrotar o Grêmio por um gol de diferença para se classificar para a final da Copa do Brasil. E Neymar dá a receita para conseguir o objetivo na próxima quarta-feira. "O time do Santos é um time que vai para cima. Temos que manter o que apresentamos desde o começo do ano e ir para cima do Grêmio", acredita o jogador.