Neymar admite precisar de melhor sequência na seleção

GUARULHOS - Cobrado por viver uma fase um pouco instável com a camisa do Santos, alternando atuações boas e ruins, Neymar chegou às 15 horas deste domingo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde partirá em voo das 17h15 rumo à Suíça. Naquele país, o jogador irá defender a seleção brasileira em amistoso contra a Itália, na próxima quinta-feira, em Genebra, onde espera poder começar a engatar um melhor momento também com a camisa do time nacional.

Depois de encarar os italianos, Neymar terá pela frente a Rússia, no próximo dia 25, no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, em Londres. "Para mim é mais uma boa oportunidade, reconheço que preciso fazer uma sequência melhor de jogos na seleção. Espero continuar crescendo. Não preciso ''virar a chave'' quando vou do Santos para a seleção. Os dois ambientes são bons, mas na seleção é diferente, pois ficamos menos tempo juntos dos outros jogadores e a seleção está em formação", destacou Neymar, ressaltando que agora foi iniciada uma nova era sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Em seguida, o astro do Santos lembrou que já está projetando os maiores desafios do Brasil neste e no próximo ano. "O objetivo é ir crescendo em relação à seleção para fazer uma boa Copa das Confederações e uma boa Copa do Mundo", disse o atacante, salientando também que pretende descansar o máximo possível nas horas vagas neste período em que estará servindo a seleção na Europa, tendo em vista o desgaste acumulado em razão do excesso de jogos e viagens.

No último sábado, Neymar ajudou o Santos a vencer o Guarani por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. No duelo, o jogador acumulou sua quarta partida seguida sem marcar gols e desperdiçou boas oportunidades de balançar as redes, mas fez linda jogada que resultou no segundo gol do time santista no confronto.