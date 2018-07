Neymar admite que 'chegaram conversas' com o United

O atacante Neymar, do Barcelona, admite que conversou com o time inglês Manchester United. No entanto, alega que não foi feita uma oferta.

O jogador, parte do trio de ataque devastador do Barça que marcou 122 gols na temporada passada na conquista da tríplice coroa, foi relacionado a uma transferência para o United, que precisava de um atacante e acabou contratando o francês Anthony Martial.

"Chegaram apenas conversas, nada concretizado", disse Neymar à ESPN Brasil. "Eu só ouvi boatos por aí, mas em mim não chegou nada, não". O atacante de 23 anos acrescentou que seu objetivo é continuar no clube catalão. O Barcelona está em quinto na Liga Espanhola, junto ao Atlético de Madri, com 12 pontos em cinco jogos e um ponto atrás do Real Madri.