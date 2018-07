Neymar admite superioridade técnica das seleções da Europa

Neymar ainda se recupera da fratura na vértebra ocorrida na partida contra a Colômbia, nas quartas de final da Copa do Mundo. Em entrevista à Rede Globo, o craque brasileiro admitiu que a seleção brasileira está atrás de algumas seleções europeias. Além disso, Neymar afirmou que o jogador brasileiro faz corpo mole em treinos.

"Todos os treinos lá (na Europa) são levados sempre a sério. No Brasil, é diferente. Você treina mais, mas, às vezes, você treina com um pouco de corpo mole, o brasileiro é assim", disse o camisa 10 do Brasil.

O jogador do Barcelona esteve em campo por 457 minutos, marcou quatro gols e deu uma assistência durante os cinco jogos disputados. Na semifinal, assistiu à vexatória derrota por 7 a 1 para a Alemanha em casa, no Guarujá, durante o tratamento. De acordo com o craque, a qualidade técnica do futebol apresentado pela seleção é inferior à das equipe da Europa.

"Acho que está atrás. Está atrás da Alemanha, da Espanha. Estamos atrás, sim, a gente tem que ser homem suficiente para assumir isso", afirmou.

A contusão de Neymar ocorreu no dia 4 de julho. O processo de recuperação deve durar cerca de 45 dias. O jogador do Barcelona já começou a ser monitorado por médicos do clube catalão.