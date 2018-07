Neymar afirma que crise com Thiago Silva está encerrada

Contra a Áustria, nesta quarta-feira, Neymar fez questão de tentar demonstrar em campo que a crise com Thiago Silva estava encerrada. O atual capitão tomou a iniciativa sozinho de entregar a faixa de capitão ao zagueiro quando foi substituído, andando lentamente e colocando no companheiro a braçadeira. "Foi uma decisão minha. A primeira pessoa que pensei foi no Thiago", disse Neymar, que não explicou se Dunga havia sido avisado do gesto.

Thiago Silva havia causado uma crise dentro da seleção por se queixar da reserva e de que ninguém teria falado com ele sobre o fato de não ser mais o capitão. Dunga respondeu, alertando que, na seleção "ninguém é dono de nada".

O destino parecia favorecer Thiago Silva. Ainda aos 25 minutos, Dunga foi obrigado a colocar o ex-capitão do time da Copa do Mundo. Miranda, que estava impressionando o treinador, acabou sentindo e teve de deixar o jogo, deixando lugar para Thiago.

Já nos acréscimos, Dunga tiraria Neymar e o craque do Barcelona aproveitou a ocasião para cruzar o campo e colocar no braço de Thiago a faixa.

Dunga, que havia dito que quem mandava na seleção era ele, não respondeu se o gesto havia sido planejado. "Nós temos uma coisa chamado organização", disse. "Estamos tentando aflorar líderes. Precisamos ter vários e, dependendo do momento, determinamos quem vai ser. Mas, para mim, não é importante a faixa de capitão, mas aquele que exerce a liderança sem a faixa de capitão", disse.

Renovação. Dunga, porém, optou por dar destaque para o fato de que termina o ano invicto. "Os resultados mostram todo o trabalho feito até agora", disse. "Foram jogos difíceis. Mas os jogadores entenderam a forma de trabalhar. A motivação e a vontade de ganhar é importantíssimo. Foi um início de trabalho muito bom. Quando retomarmos, vamos seguir o mesmo caminho.

Dunga também confirmou que o jogo de quarta-feira mostrou que os reservas e novatos também vão disputar uma vaga. "Aumentaram meus problemas. Mas é bom quando temos leque maior. É bom para o Brasil, que não precisará sacrificar os clubes", disse.

Sobre o gol de Firmino, Dunga comemorou. "Ele tem cheiro de gol", disse. "Precisamos trazer novas pessoas, novo sangue. Cada um está buscando seu espaço e o critério é a meritocracia. Aquele que estiver bem, joga", declarou Dunga, que insiste que não esquecerá daqueles que foram para o Mundial. Firmino não escondia sua satisfação. "Quero voltar para a seleção".

"Foi um ano de aprendizado por tudo o que ocorreu na Copa", resumiu Neymar. "Foi difícil dar volta a por cima, mas estamos conseguindo e vamos continuar no caminho para conquistar algo la na frente", completou o principal nome do time.